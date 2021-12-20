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Алексей Цой рассказал, почему покинул пост главы Минздрава Казахстана

Алексей Цой рассказал, почему покинул пост главы Минздрава Казахстана

Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения Казахстана указом главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Цой занимал этот пост полтора года и покинул должность по собственному желанию.

"Сегодня поддержали мое решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы", - написал экс-министр в соцсети.

Он отметил, что работал в Минздраве над повышением потенциала системы здравоохранения и стабилизации ситуации с коронавирусом. "Буквально за короткое время сфера здравоохранения окрепла, нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие", - перечислил Цой.

Экс-глава казахстанского Минздрава добавил, что в ближайшее время определится с новым вектором трудового пути. "Впереди ждут новые проекты", - поделился Алексей Цой.

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