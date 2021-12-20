Алексей Цой рассказал, почему покинул пост главы Минздрава Казахстана

20 дек в 10:11

Алексей Цой освобожден от должности министра здравоохранения Казахстана указом главы государства, сообщает пресс-служба Акорды.

Цой занимал этот пост полтора года и покинул должность по собственному желанию.

"Сегодня поддержали мое решение перейти в гражданский сектор и развивать здравоохранение через науку и социальные инициативы", - написал экс-министр в соцсети.

Он отметил, что работал в Минздраве над повышением потенциала системы здравоохранения и стабилизации ситуации с коронавирусом. "Буквально за короткое время сфера здравоохранения окрепла, нам удалось на системной основе повысить зарплату медработникам, разработать проекты законов по передаче медслужбы КУИС в Минздрав, фармпромышленности, биологической безопасности, повышению статуса медработников и многие другие", - перечислил Цой.

Экс-глава казахстанского Минздрава добавил, что в ближайшее время определится с новым вектором трудового пути. "Впереди ждут новые проекты", - поделился Алексей Цой.