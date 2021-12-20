Маршрутка с пассажирами попала в ДТП и перевернулась на Ставрополье

20 дек в 10:06

В Новоалександровском округе произошла авария с участием пассажирского маршрутного такси – легковушка не уступила дорогу и врезалась в колесо маршрутки, из-за чего та перевернулась.

"Водитель автомобиля Рено Дастер, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении и спровоцировал столкновение с пассажирской маршруткой", - сообщает пресс-служба ГИБДД Ставропольского края.

Уточняется, что удар пришелся на заднее колесо ГАЗели, в результате чего автомобиль перевернулся на бок.