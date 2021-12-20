В Баку проходит круглый стол "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы"

20 дек в 14:05

В эти минуты в Баку состоялось открытие международного круглого стола "Россия-Азербайджан в новой системе региональной безопасности и экономического сотрудничества. Итоги года и перспективы".

Участниками мероприятия стали представители органов государственной власти России и Азербайджана, экономисты, политологи и общественные деятели двух стран, в числе которых: Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров, депутат Милли Меджлиса, руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия Низами Сафаров, руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко, председатель Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, академик, действительный член Академии наук Азербайджанской Республики, вице-президент Международного союза экономистов Зияд Самедзаде.

В числе ключевых тем круглого стола – вопросы сотрудничества между двумя странами. В частности, участники обсудят совместные инициативы России и Азербайджана на международном треке, взаимодействие в рамках международных организаций, роль России и Азербайджана, как ключевых партнеров в оформлении новой системы региональной безопасности на Южном Кавказе, миротворческое присутствие России в регионе, а также интересы России и Азербайджана в формировании новой транспортно-магистральной карты Евразии и развитие сотрудничества в проекте МТК "Север-Юг" в новых реалиях на Южном Кавказе. Кроме того, на повестке вопросы углубления экономической интеграции, развития совместных промышленных производств и международного туризма.

Организаторы мероприятия отмечают, что тесные связи между Россией и Азербайджаном создают условия для устойчивого развития всей системы международных отношений на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Организаторы круглого стола – политологический центр "Север-Юг" и аналитическая экспертная сеть Baku Network.

Как передает корреспондент "Вестника Кавказа", Алексей Малашенко охарактеризовал Азербайджан как самую успешную страну не только Южного Кавказа но всего Евроазиатского региона, подчеркнув, что без Баку не удастся гарантировать региональную и макрорегиональную стабильность. По его словам, конкуренция между Россией и Турцией за партнерство с Азербайджаном – это позитивный фактор для отношения всех трех стран. Также он призвал в целом развиваться сотрудничество между Россией, Азербайджаном и Арменией, отметив, что тема Карабаха сравнима сегодня с фантомной болью, которая уходит в прошлое.

Модератор круглого стола Гюльнара Мамедзаде подчеркнула, что для Азербайджана конфликт закончился, и сегодня он стремится к стабилизации мира. "Азербайджан выступает за сотрудничество между Россией и Турцией и всеми странами региона", - сообщила она.

Руководитель телеканала CBC Вугар Халилов обратил внимание на важность развития экономической составляющей сотрудничества России и Азербайджана.

Артем Туров, в свою очередь, отметил, что Россию и Азербайджан объединяет общая история и общие ценности. Сегодня двусторонние отношения между ними растут по всем направлениям, заявил Туров, и призвал развивать их в дальнейшем.

Эльшад Мамедов в своем выступлении указал на глубинный кризис, которые не оставляет странам региона шанса не сотрудничать со своими соседями в сфере экономики. "Страны, не понимающие этого, останутся на обочине. Необходимо думать об экономический интеграции региона – тогда всем будет легче достигнуть поставленных целей. Необходимо создавать реальный сектор экономики, чтобы застраховаться от таких негативных факторов, как мировая инфляция", - призвал он.

Эдуард Соловьев посвятил свою речь распаду однополярного мира. Он отметил, что США стремятся удержать прежний миропорядок, но рост ВВП в экономически самостоятельных государствах не позволит Вашингтону удержать былое. По его оценке, наиболее вероятно разделение на два больших полюса влияние: Китай и США, при этом Россия, Казахстан и Азербайджан будут выступать в таком мире как суверенные игроки. Вместе с конкуренцией между государствами будет расти и их сотрудничество.

Эта позитивная конкуренция уже сейчас ощущается в реализации проектов на Южном Кавказе внутренними и внешними игроками. Таким образом, распад однополярности создает новые возможности для всех. Также Эдуард Соловьев подчеркнул, что Россия заинтересована в сохранении суверенитета Азербайджана.