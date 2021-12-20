Более 1 млн семей на Кубани, в Дагестане и Крыму могут остаться без квартир

20 дек в 9:57

Не менее 10 млн кв м жилья в России относятся к самовольной постройке. Жители такой недвижимости - более 1 млн российских семей - могут оказаться на улице, пишут "Известия".

По данным Всероссийского центра национальной строительной политики, чаще всего самовольные постройки без разрешения возводятся на землях, предназначенных для частных домов. Самыми проблемными регионами в этом плане являются Краснодарский край, Крым и Дагестан.

В регионах действует следующая схема: местные власти могут закрыть глаза на незаконное строительство, получив от застройщиков около 10% от стоимости дома. Затем застройщик обращается в суд, чтобы признать объект законным на основании экспертизы о безопасности постройки. Решением суда здание водится в эксплуатацию.

Источник сообщил газете, что 80–90% всех многоквартирных домов на побережье Кубани и в крупных городах региона введены в эксплуатацию по решению судов.

Самостроем, подлежащим сносу, дом признается только если была нарушена договоренность застройщика с местными чиновниками.

До конца текущего года Генпрокуратура России на заседании экспертной группы рассмотрит проблемы самовольного строительства.