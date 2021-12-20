Китай готов "биться до победного конца" с США

Глава МИД КНР Ван И в понедельник заявил, что Китай приветствует сотрудничество с США, однако в случае противостояния будет "биться до победного конца".

"Позиция Китая ясная и неизменная: если диалог, то равный, сотрудничество приветствуется, но только взаимовыгодное, если конкуренция, то позитивная, противостояния мы не боимся, и будем биться до победного конца", - подчеркнул Ван И на конференции, посвященной современной международной обстановке и китайской дипломатии.

По мнению министра, сотрудничество пойдет на пользу как Китаю, так и США, противостояние же навредит обеим странам. Обострение конфронтации в последний год снова показало, что фундаментальной причиной трудностей в китайско-американских отношениях является то, что США сделали стратегически неверную оценку Китая и китайско-американских отношений.

"Некоторые люди в США не желают признавать, что другие страны имеют право на развитие, не желают принимать тот факт, что Китай постоянно укрепляется и развивается, не желают соглашаться с тем, что Китай и США могут встать на путь взаимовыгодного сотрудничества, и пытаются создать группу по сдерживанию и подавлению Китая", - пояснил Ван И.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, сами США "бить до победного конца" с Китаем совершенно не готовы. "В настоящее время у США нет больших рычагов воздействия на Китай. Все, что сегодня делается, в основном, состоит из дипломатических и военных маневров по формированию различных коалиций с целью создать ощущение у Китая, что происходит некое его окружение. Имеются в виду как более тесные связи США с Южной Кореей, Японией и Индией, так и создание AUKUS с Австралией. Это единственное, что на сегодняшний день реально могут делать США – представить ситуацию так, будто Китай оказался окружен американскими союзниками", - прежде всего сказал он.

"Также США усиливают определенного рода санкционное давление. Характерный пример – это дипломатический бойкот зимней Олимпиады ради создания у Китая того же ощущения, что он постепенно изолируется. При этом в экономической сфере США исчерпали все, что можно, включая повышение таможенных тарифов и устрожение квотной системы. Кстати, учитывая специфику связей, это скорее оказывается ударом по американской экономике, которая находится в шатком положении. Единственное, что возможно – это система санкций против конкретных китайских корпораций, в основном научно-технических, производящих системы 5G и активных на мировом рынке экспорта высокотехнологичной продукции. Но это санкции точечные, а не секторальные", - обратил внимание Владимир Васильев.

"В военном плане американцы могут действовать только с большой осторожностью, поскольку на любую угрозу Китай отвечает созданием давления вокруг Тайваня. Если США повысят градус военной активности в западной части Тихого океана, Китай может начать продвигать планы силового решения тайваньской проблемы. Кроме того, в условиях нерешенных проблем с российско-американскими отношениями или российско-натовскими отношениями, каждый негативный шаг США сближает Россию и Китай, поэтому стратегия прямого давления на Китай может оказаться контрпродуктивной. Америка ведь так и не решила проблему треугольника Пекин-Москва-Вашингтон, где давление и на Россию, и на Китай усиливает их связи", - подчеркнул американист.

"Судя по косвенным признакам, пока администрация Байдена в отношении Китая ничего нового не планирует. Пока мы видим больше действий в области дипломатической, словесной, идеологической шумихи, нежели реальных дел, направленных на сдерживание Китая", - заключил Владимир Васильев.