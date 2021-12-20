В России 31 декабря может стать постоянным выходным днем

20 дек в 9:36

В Госдуме прозвучало предложение закрепить на 31 декабря выходной день, чтобы дать возможность гражданам подготовиться к встрече Нового года, пишет URA.RU.

"Все мы знаем, как проходит 31 декабря. Журналисты, наверно, работают, но на предприятиях люди чаще всего уже ждут домашние столы. Нужно готовиться, встречать гостей и близких", - сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

Парламентарий признал, что 31 декабря обычно тяжело сосредоточиться на работе. По его словам, не исключено, что в будущем 31 декабря станет выходным днем.

Напомним, в этом году россияне будут отдыхать 31 декабря за счет переноса нерабочего дня.