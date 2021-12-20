Токаев уволил министра здравоохранения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом освободил от должности министра здравоохранения Алексея Цоя, информирует пресс-служба президента Казахстана.
"Указом главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - приводит сообщение ТАСС.
Данных о том, какова причина отставки – нет. Напомним, что Цой занимал пост министра здравоохранения Казахстана с июня 2020 года, ранее работал руководителем Медицинского центра управления делами президента Казахстана, заместителем министра здравоохранения.