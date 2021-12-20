Узгидромет предупреждает о ветре до 28 м/с

20 дек в 9:24

В Узбекистане выпущено экстренное предупреждение из-за сильного ветра.

"21-22 декабря на территорию Узбекистана через Каспийское море ожидается вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы с районов Кавказа", – сообщает Узгидромет.

Сильный, до 17-22 м/с, ветер ожидается в эти дни в следующих регионах: Каракалпакстан, Ташкентская, Хорезмская, Сырдарьинская, Сурхандарьинская области. Ветер 17-22 м/с с порывами местами до 25-28 м/с возможен в Бухарской, Навоинской, Самаркандской, Кашкадарьинской, Джизакской областях.

Не будет сильного ветра в Ферганской, Андижанской, Наманганской областям.

Кроме того, 21-22 декабря в республике местами прогнозируются дожди, в предгорных и горных районах - сильные.