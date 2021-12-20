В процессе обучения в вузах СКФО будут использовать цифровые технологии

20 дек в 5:21

Вузы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) ждет цифровая трансформация образовательных процессов, - сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). В пятницу в Магасе состоялся VI межрегиональный форум "Северный Кавказ 2030.

Цифровая трансформация определена президентом РФ Владимиром Путиным в качестве одной из национальных целей развития страны на период до 2030 года, и вузы должны становиться центром этих процессов, - сообщил в ходе работы межрегионального форума в Магасе ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

"Организации высшего образования готовы к ускоренной цифровой трансформации, цель которой - интеграция новых технологий во все образовательные процессы, в том числе и в подготовке квалифицированных кадров. По оценкам экспертов, потребность экономики страны в IT-специалистах составляет более 700 тыс человек, тогда как ежегодно на рынок труда макрорегиона выпускаются почти 6 тыс специалистов по данному направлению", - рассказал Беспалов, передает "Интерфакс".

Напомним, с мая 2021 года в пяти субъектах СКФО прошли межрегиональные форумы, на которых обсудили вопросы повышения качества образования и содействия занятости выпускников.