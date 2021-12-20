Терский казачий кадетский корпус в Ессентуках станет крупнейшим в России

20 дек в 2:17

В ставропольских Ессентуках стартовало строительство Терского казачьего кадетского корпуса, сообщили в аппарате полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

"Он станет самым большим не только на Северном Кавказе, но и во всей России. Необходимое финансирование зарезервировано министерством просвещения России", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Уже известно, что в новом кадетском корпусе будут учиться около 500 детей из всех субъектов округа.

На месте строительства учебного заведения была заложена капсула с посланием будущим кадетам.

Также прорабатывается вопрос создания филиала Первого казачьего университета в Ставропольском крае, это обеспечит непрерывность казачьего образования от школы до вуза, - говорится в сообщении.