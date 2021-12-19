Казахстан начал снижать цены на основные продукты питания

19 дек в 23:03

В Цифровом офисе правительства Казахстана прошло совещание с участием руководителей центральных госорганов и акимов регионов по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, которое провел премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, - сообщили в пресс-службе премьера Казахстана.

Главе правительства о текущей ситуации и проводимой работе доложили министры торговли и интеграции Бахыт Султанов, сельского хозяйства - Ербол Карашукеев, первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов, акимы городов и областей страны, - говорится в сообщении информресурса Zakon.kz.

За прошедшую неделю в Казахстане цены на социально значимые продовольственные товары снизились на 0,1%. Зафиксировано снижение в Туркестанской области на 0,6%, в столице на 0,3%, Шымкенте и Мангистауской области на 0,2%, городе Алматы и Карагандинской области на 0,1%.

Главным образом снижение касается цен на овощную продукцию. По остальным продуктам цены стабильны, - говорится в сообщении.