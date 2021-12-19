В Узбекистане лоб в лоб столкнулись два поезда с углем

19 дек в 21:59

Как сообщили в МЧС Узбекистана, сегодня утром у города Ангрен Ташкентской области произошла крупная железнодорожная авария. Столкнулись два грузовых поезда, перевозивших уголь.

"Инцидент произошел 19 декабря в 05:03 по местному времени (03:03 мск). Один из составов из-за технических проблем остановился во время движения, в это время по железнодорожному пути двигался другой поезд, который врезался в остановившийся состав", - приводит сообщение узбекских спасателей ТАСС.

Из-за столкновения сошли с рельсов и опрокинулись 20 вагонов, из которых 14 были с углем, а шесть ехали пустыми.

Машинист и помощник машиниста одного из поездов были травмированы и госпитализированы.