Сербия поблагодарила Азербайджан и Иран за дешевую энергию

19 дек в 21:29

Президент Сербии Александр Вучич, выступая на ТЭС "Костолац", заявил, что стране удается держать самые низкие цены на электричество в Европе, не считая Украины и Грузии, за счет закупок дешевого энергоресурса – мазута из Азербайджана и Ирана.

Себестоимость 1 МВт/ч в Сербии составляет 50-57 евро, а потребители платят за него по 70 евро.

"Минэнерго указало на нехватку мазута, и эту проблему мы успешно решаем с друзьями из Азербайджана и Ирана, поэтому проблем с мазутом не будет. У нас есть деньги для возможных дополнительных объемов электричества и всего остального", - приводит его слова Агентство экономической информации "Прайм".

Также Вучич сообщил, что глава госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович в ближайшее время прибудет в Санкт-Петербург для переговоров с "Газпромом" об увеличении поставок газа в Сербию на 4 млн кубометров газа ежедневно.