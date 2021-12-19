Дагестан отремонтировал дорогу в Дербент

19 дек в 21:15

Как сообщили сегодня в Минтрансе Дагестана, закончен ремонт дороги Дербент-Хучни-Хив. Речь идет о 16-километровом участке от границы Дербента.

"Дорога обеспечивает транспортное сообщение населенных пунктов Табасаранского района и райцентра Хучни с другими муниципалитетами республики, а также Махачкалой с выходом на ФАД М-29 "Кавказ"", - приводит сообщение ведомства РИА Дагестан.

Также в Минтрансе подчеркнули, что отремонтированная трасса популярна среди туристов.

Ремонт состоял из обновления обочин, выравнивания асфальта, расширения проезжей части и укладки трещинопрерывающей геосетки. Также была восстановлена нормальная работа водоотвода и установлены новые дорожные знаки, ограждения, перекрашена дорожная разметка, включая пешеходные переходы.