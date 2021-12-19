СМИ: Георгий Каландадзе взят под стражу в Берлине

Как сообщили сегодня грузинские СМИ со ссылкой на семью экс-главы Генштаба Грузии Георгия Каландадзе, он был задержан в Берлине по запросу грузинского правительства.
Так, телеканал Mtavari Arkhi распространил информацию о задержании Каландадзе по уголовному делу о пытках в отношении Эльберда Коберидзе в 2012 году.
Официальный Тбилиси пока не комментирует информацию.
Напомним, что Георгий Каландадзе руководил грузинским Генштабом всего один месяц в 2012 году, в последний период президентства Михаила Саакашвили. После того, как Саакашвили, сложив полномочия президента, бежал на Украину, Каландадзе последовал за ним.