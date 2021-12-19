"Цифровой университет" открылся для заключенных в Грузии

19 дек в 20:44

Заключенные в Грузии смогут, отбывая наказание, получить высшее образование в онлайн-университет, рассказал министр юстиции Рати Брегадзе на "правительственном часе" в парламенте.

"Для увеличения доступности высшего образования в учреждениях по исполнению наказаний и повышения его качества мы начинаем проект "Цифровой университет", - цитирует главу Минюста Sputnik Грузия.

Он уточнил, что "поступить" в него смогут те, кто с разрешения Специальной пенитенциарной службы сдаст Единые национальные экзамены.

По словам Брегадзе, основная задача пенитенциарной системы заключается в предотвращении повторных преступлений и возвращении бывших заключенных в общество после освобождения - это они и смогут сделать благодаря "своим действиям и знаниям".

В данный момент в Грузии высшее образование получают всего 30 из 9,3 тыс заключенных.