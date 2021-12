На детском "Евровидении" победила армянская исполнительница Малена

19 дек в 20:29

Сегодня в Париже прошел финал детского "Евровидения", на котором победила исполнительница из Армении Малена с песней Qami-Qami.

Согласно зрительскому голосованию, первое место получил исполнитель из Франции – Энцо с песней Tic-Tac, он набрал 120 баллов. Второе место заняла польская исполнительница Сара Джеймс с песней Somebody и 116 баллами. На третьем по решению зрителей оказалась Малена со 115 баллами.

Азербайджанская юная певица Сона Азизова с песней One of Those Days заняла четвертое место, набрав 109 баллов, а грузинский исполнитель Николоз Каджая с песней Let's Count the Smiles оказался на пятом месте с 104 баллами. Основная борьба при зрительском голосовании развернулась между этими пятью странами – Францией, Польшей и тремя республиками Южного Кавказа. Так, российская певица Татьяна Меженцева с песней Mon Ami заняла шестое место с 74 баллами.

Отметим, что Сона Азизова получила максимальную оценку от зрителей из Италии и Украины. Азербайджанские зрители отдали 12 баллов Татьяне Меженцевой, как и казахстанские. Российские зрители, в свою очередь, отдали 12 баллов Казахстану.

Армянские зрители, в свою очередь, большего всего оценили Николоза Каджая, как и французские и мальтийские, а Малена получила максимум от зрителей из Польши. Грузинские зрители предпочли Энцо.

Однако вместе с баллами жюри первое место заняла армянская певица Малена. Таким образом, в следующем году детское "Евровидение" пройдет в Армении. Второе место заняла Сара Джеймс, третье - Энцо, четвертое - Николоз Каджая, пятое - Сона Азизова, а Татьяна Меженцева спустилась с шестого на седьмое место.