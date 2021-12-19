Ингушский аэропорт "Магас" стал международным

19 дек в 20:14

Распоряжением правительства РФ аэропорт "Магас " имени первого героя России Суламбека Осканова в столице Ингушетии получил статус международного, сообщили в воздушной гавани.

"Аэропорт "Магас" получил разрешение для выполнения международных полетов и открытия в нем воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ и приставку международный", - рассказал представитель аэропорта, передает "Интерфакс".

Столь высокий статус воздушной гавани присвоен благодаря усилиям главы республики Махмуд-Али Калиматова и поддержке федерального центра, но это не означает, что уже завтра жители Ингушетии смогут вылететь за границу на отдых или по делам. Впереди предстоят подготовительные работы по установлению и оснащению в аэропорту пункта пропуска, - добавили в аэропорту.

Планируется, что первые международные рейсы из аэропорта Ингушетии отправятся в Турцию – для этого в здании будет построен международный терминал, - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.