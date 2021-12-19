Гарибашвили пообещал постоянно повышать зарплаты грузинским чиновникам

19 дек в 19:29

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, поздравляя госслужащих с профессиональным днем, заявил, что подъем зарплаты чиновников в следующем году на 10% не будет единственным.

"Я хотел бы поздравить с общественным днем государственных служащих людей, которые играют важную роль в построении современных государственных институтов, основанных на западных принципах", - прежде всего сказал Гарибашвили.

Премьер заверил, что рост зарплат чиновников станет постоянным, подчеркнув, что их поддержка – приоритет нынешнего правительства Грузии. "Цель нашей команды – сделать профессионального государственного служащего как институт еще более привлекательным", - пояснил решение он.