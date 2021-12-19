Свое столетие Адыгея, КБР и КЧР будут праздновать вместе

19 дек в 19:14

Три северокавказских республики - Адыгея, Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия приняли решение взаимодействовать при организации и проведении праздничных мероприятий к их 100-летию, - написал в своем аккаунте в Instagram глава КЧР Рашид Темрезов.

"С коллегами подписали сегодня соглашение о взаимодействии при организации и проведении мероприятий по празднованию 100-летия Адыгеи, КБР и КЧР", - отметил Темрезов, передает "АиФ-Адыгея".

Также в ходе встречи главы республик обсудили перспективы сотрудничества между своими регионами, развитие туризма, образования, IT-технологий, культурного обмена и спортивных достижений, - добавил Темрезов.