Ван мелеет

19 дек в 18:57

Газета Daily Sabah опубликовала сегодня исследование, посвященное проблеме обмеления крупнейшего в Турции озера Ван.

Глобальное потепление начало сказываться на озере так сильно, что его обмеление уже видно невооруженным глазом – сейчас оно потеряло порядка 3 м, из-за чего обнажились тысячелетние осадочные породы на площади в 10 кв км.

Профессор Университета Ван юзюнджю йыл Мустафа Аккуш обратил внимание, что у озера Ван закрытый бассейн, то есть его не подпитывают реки, а единственным источником воды в озере являются осадки. "В последние годы летний сезон стал дольше, а зимний – короче. В результате этого процесс испарения воды в озере усилился", - пояснил он.

Есть и техногенные факторы, лишающие Ван воды: его ресурсы используются для ирригации близлежащих сельскохозяйственных угодий. "Каждое поле, расположенное на берегу водоема, осушает его. Мы имеем дело с нехваткой воды, но тем не менее мы продолжаем возделывать урожай, требующий обильного полива. Следует положить конец неконтролируемым методам ирригации. Каждая капля воды должна быть на вес золота", - призвал Мустафа Аккуш.

Профессор обратил внимание, что от бесконтрольного расходования воды Ванна в перспективе страдают сами фермеры, поскольку, когда озеро станет слишком мелким, они лишатся работы.