Тегеран представил транспортный путь Индия-Иран-Азербайджан-Черное море

19 дек в 18:44

Посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави опубликовал сегодня в Twitter карту транспортного пути, который свяжет Индию и Персидский Залив с Черным морем через территорию Азербайджана.

На карте представлены три маршрута. Начало у них одинаковое – из Мумбаи грузы доставляют сначала по морю, затем по суше в Тегеран.

Самый короткий из них (13 дней) далее следует по железной дороге Международного транспортного коридора "Север-Юг" в Азербайджан, откуда по железной дороге "Баку-Тбилиси-Карс" ведет в грузинские порты Поти и Батуми.

22-дневный маршрут ведет из Тегерана в иранский каспийский порт Энзели, откуда грузы по морю доставляются в Бакинский международный морской торговый порт, а оттуда вновь едут в Поти и Батуми по дороге "Баку-Тбилиси-Карс".

23-дневный маршрут аналогичен 22-дневному, только вместо Энзели грузы едут в иранский порт Амирабад.

В пояснении к карте посол сообщил, что после возрождения коридора ОЭС (Пакистан-Иран-Турция) и пилотного запуска Глобального коридора "Север-Юг" (Финляндия-Россия-Азербайджан-Иран-Персидский залив и Индия) на этой неделе был активирован новый коридор Иран-Азербайджан-Грузия-Черное море-Европа.