Ушел из жизни Народный артист России Андрей Малюков

19 дек в 18:27

На 74-м году жизни умер Народный артист России, режиссер Андрей Малюков. Об этом стало известно благодаря его двоюродной сестре Наталья Бондарчук.

"В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни ковид", - сообщила Наталья Бондарчук в Facebook.

Андрей Малюков известен как автор таких современных фильмов, как "Мы из будущего", "Матч", "31-й скорый". Также он занимался постановкой множества сериалов: "Империя под ударом", "Спецназ", "Диверсант", "Остаться в живых" и другие.

Народным артистом России он стал в 2004 году.