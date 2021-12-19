Турция: пока рано признавать власть талибов* в Афганистане

19 дек в 18:14

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил сегодня на полях саммита министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, что на данный момент рано признавать власть запрещенного в РФ движения "Талибан" в Афганистане.

"В повестку дня признание "Талибана" еще не вошло. "Талибан" тоже понимает, что это пока рано. От нас были некоторые запросы, однако это не значит нашего признания", - приводит его слова РИА Новости.

Чавушоглу подчеркнул, что правительство Афганистана должно быть инклюзивным – необходимо участие в нем представителей разных национальной и политических взглядов, в частности, по правам женщин и образованию для девочек.

Соответствующие рекомендации были включены в декларацию саммита глав МИД стран-членов ОИС.