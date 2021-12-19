В Бундестаге отказались считать "Северный поток-2" экономическим проектом

19 дек в 17:57

Глава внешнеполитического комитета Бундестага Михаэль Рот заявил сегодня, что "Северный поток-2" нельзя считать исключительно экономическим проектом России и Евросоюза.

"Хотя "Северный поток - 2" и реализуется десятком европейских компаний из 12 стран-членов ЕС, он имеет политический аспект, и это тема, которая у многих партнеров в ЕС вызывает головную боль", - приводит его слова ТАСС.

Из-за политического аспекта Германия вынуждена, в частности, успокаивать Украину в отношении того, что она не пострадает, когда "через нее больше не будет поступать газ в Европу".

Отметим, что канцлер Германии Олаф Шольц недавно подчеркнул, что "Северный поток-2" является проектом, решения по которому принимают только исходя из экономических факторов, а политика совершенно не учитывается.