Грузию ждут на следующем саммите "3+3" в Анкаре

19 дек в 17:43

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на полях саммита министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде сообщил сегодня, что Анкара не отказывается от идеи участия Грузии в формате "3+3", несмотря на отказ Тбилиси посетить первое заседание формата, прошедшее в Москве.

Чавушоглу пояснил, что отказ от саммита в России не означает отказ от участия в "3+3" в целом. Министр уточнил, что следующее заседание формата состоится в Анкаре, что является приемлемым для Тбилиси.

"В заседании в Москве не принимала участие Грузия, однако мы верим, что она примет участие в следующем заседании, которое, как мы рассчитываем, пройдет в Турции", - заявил Мевлют Чавушоглу.