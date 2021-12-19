В Дагестане подешевеет бензин

19 дек в 17:28

Как сообщили сегодня в Минэнерго Дагестана, ожидается снижение цен на бензин на республиканских автозаправках.

В ведомстве пояснили, что цены снизятся из-за сезонного фактора: поздней осенью и в начале зимы заканчивается ремонт нефтеперерабатывающих заводов и они продают больше нефтепродуктов.

Одновременно падает спрос на бензин. "Этой осенью снижение спроса усугубляется "ковидной составляющей", поскольку регионы вводят различные ограничения", - приводит сообщение Минэнерго РИА Дагестан.

Также в ведомстве отметили низкие цены на сжиженный природный газ, которые также отразятся на заправках Дагестана.