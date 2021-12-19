Баку и Тегеран сверили часы в Исламабаде

Сегодня на полях саммита глав МИД Организации исламского сотрудничества в столице Пакистана состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана.
Как пишет IRNA, Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили отношения Баку и Тегерана, выразив удовлетворение текущим ростом экономических связей между государствами.
Министры поговорили о последних позитивных изменениях в ирано-азербайджанских контактах, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества. Джейхун Байрамов еще раз пригласил Хосейна Амира Абдоллахияна посетить Баку.