Баку и Тегеран сверили часы в Исламабаде

19 дек в 17:14

Сегодня на полях саммита глав МИД Организации исламского сотрудничества в столице Пакистана состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана.

Как пишет IRNA, Джейхун Байрамов и Хосейн Амир Абдоллахиян обсудили отношения Баку и Тегерана, выразив удовлетворение текущим ростом экономических связей между государствами.

Министры поговорили о последних позитивных изменениях в ирано-азербайджанских контактах, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества. Джейхун Байрамов еще раз пригласил Хосейна Амира Абдоллахияна посетить Баку.