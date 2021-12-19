В Актау горела 17-этажка

19 дек в 16:58

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, в Актау сегодня произошел пожар в 17-этажном доме.

Уточняется, что пожар начался на верхнем этаже дома и перебросился на крышу. Из здания спасателями были эвакуированы порядка 100 человек, включая 20 детей.

Общая площадь пожара в итоге составила 500 кв м. Он был потушен силами 80 пожарников с использованием 17 единиц спецтехники.

Жертв и пострадавших в результате инцидента не было. Причина возгорания не сообщается.