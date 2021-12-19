У Саакашвили появились проблемы с памятью и координацией

19 дек в 16:43

Депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько, называющая себя подругой экс-президент Грузии Михаила Саакашвили, сообщила, что в тюрьме у политика появились проблемы с памятью после долгой голодовки.

"Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его координации движений, на то, как он может двигаться и ходить, на память", - сказала она в прямом эфире на своей странице в Facebook.

Ясько подчеркнула, что "серьезные симптомные заболевания" могут сделать Саакашвили инвалидом.