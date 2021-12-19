Израиль закрывается от США, Германии, Италии, Канады и Турции

19 дек в 16:29

Минздрав Израиля принял сегодня решение о необходимости запрета посещения израильтянами десяти стран из-за слишком высокой опасности заражения коронавирусом. Соответствующая рекомендация направлена в израильское правительство.

"Комиссия Министерства здравоохранения по классификации стран с опасностью заражения коронавирусом рекомендовала правительству Израиля объявить "красными" Италию, США, Бельгию, Германию, Венгрию, Марокко, Португалию, Канаду, Швейцарию и Турцию", - сказано в пресс-релизе ведомства.

С полуночи среды они будут признаны "красными", если решение утвердит комиссия Кнессета по законодательству.

Напомним, что Израиль на фоне распространения в мире штамма "омикрон" начал резко ограничивать разрешенные для граждан зарубежные поездки. Так, четыре дня назад им было запрещено посещать Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ – запрет начнет действовать с полуночи понедельника.

Теперь граждане, возвращающиеся в Израиль из этих стран, обязаны пройти карантин, независимо от вакцинации.