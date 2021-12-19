Песков: никто не заразит Путина коронавирусом

19 дек в 16:15

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Второй год", показанном на телеканале "Россия-1", что Владимира Путина никто не заразит коронавирусом.

"Ну слушайте, он же Путин, кто его заразит?" – сказал Дмитрий Песков, признавшись, что о заражении президента России "не хочется ни думать, ни говорить".

Пресс-секретарь подчеркнул, что безопасность здоровья президента безусловно обеспечена. "Вокруг него работает необходимое количество специалистов, и медиков, и так далее, которые обеспечивают его безопасность эпидемиологическую", - рассказал он, добавив, что все, кто контактирует с российским лидером, также соблюдают правила безопасности.

"Президент как ответственный гражданин Российской Федерации привился, потом ревакцинировался и еще принял участие в дополнительном эксперименте с этой назальной вакциной", - поведал Дмитрий Песков, обратив внимание, что почти все сотрудники Администрации президента либо переболели, либо привились, либо переболели и привились, а потому имеют иммунитет к коронавирусу.