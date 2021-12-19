Сумеет ли Организация исламского сотрудничества помочь Афганистану

В Пакистане проходит встреча Организации исламского сотрудничества (ОИС), цель которой - разработать механизм по доставке помощи Афганистану для международного сообщества, несмотря на санкции.

Как сообщает "Аль-Джазира", представители 57 исламских стран и делегации наблюдателей собрались в воскресенье на крупнейшую конференцию по Афганистану после падения правительства США в Кабуле в августе. После молниеносного возвращения "Талибана" (движение запрещено в РФ) к власти международное сообщество заморозило помощь и активы на миллиарды долларов, в результате чего 38-миллионная страна погрузилась в самый страшный голодный кризис за всю историю.

Официальные лица Пакистана заявили, что в конференции принимают участие в общей сложности 70 делегаций, в том числе министр иностранных дел "Талибана" мулла Амир Хан Муттаки и делегаты из США, Китая, России, Европейского союза и Организации Объединенных Наций.

Дипломаты столкнулись с деликатной задачей разработки способов направления помощи пострадавшей афганской экономике без поддержки талибов, правительство которых не было признано на международном уровне. Президент Исламского банка развития Мухаммад Сулейман аль-Джассер предложил управлять трастами, которые можно было бы использовать для перевода денег в Афганистан, быстрого открытия бизнеса и помощи в спасении крайне проблемной экономики.

Выступая на открытии специальной встречи, министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши сказал, что последствия углубляющегося кризиса могут означать массовый голод и поток беженцев. "Мы не можем игнорировать опасность полного экономического краха", - сказал Куреши. Он добавил, что ОИК попросили рассмотреть план из шести пунктов по оказанию помощи Афганистану, который будет взаимодействовать с властями "Талибана", чтобы помочь ослабить давление на их страну. План будет включать в себя координацию помощи, увеличение инвестиций, помощь в восстановлении афганских институтов и предоставление технических экспертов для управления экономикой.

Ни одна страна пока официально не признала правительство "Талибана". Пакистан, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты были единственными тремя странами, признавшими предыдущее правительство Талибана с 1996 по 2001 год.

Муттаки, исполняющий обязанности министра иностранных дел талибов, сказал, что новое правительство восстановило мир и безопасность и многое сделало для удовлетворения требований о более инклюзивном правительстве с уважением прав человека, включая права женщин. "Все должны признать, что политическая изоляция Афганистана никому не выгодна, поэтому крайне важно, чтобы все поддерживали существующую стабильность и поддерживали ее как политически, так и экономически", - сказал он.

Репортер "Аль-Джазиры" Камаль Хайдер передает из Исламабада, что доверие к ОИК было поставлено на карту после предыдущих критических замечаний по поводу предполагаемого невыполнения своих обещаний. "Все внимание приковано к конференции, - сказал Хайдер. - Важно увидеть, смогут ли эти страны, которые являются второй по величине группой государств после ООН, найти реальное решение, чтобы помочь Афганистану в его кризисе".

Специальный представитель США по Афганистану Том Уэст, присутствующий на встрече, выразил намерение работать с гуманитарными группами в стране и найти механизмы для доставки помощи.

От встречи ОИК не ожидалось, что новое правительство Талибана получит официальное международное признание, которого оно так отчаянно жаждет.

Накануне заседания Куреши сказал, что на встрече речь пойдет "от имени народа Афганистана", а не "конкретной группы". Он подчеркнул, что существует разница между "признанием и обязательством" нового порядка в Кабуле. "Давайте подтолкнем их с помощью убеждения и стимулов двигаться в правильном направлении, - сказал он репортерам. - Политика принуждения и запугивания не сработала. Если бы это сработало, мы бы не оказались в такой ситуации".