Собянин: Власти столицы пока не планируют ужесточать антиковидные меры

19 дек в 15:58

Мэр Москвы Сергей Собянин не исключил необходимости введения новых коронавирусных ограничений перед Новым годом, но отметил, что пока жители и гости столицы могут не беспокоиться об этом.

"Жить - так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим о них", - рассказал Собянин, передает РИА Новости.

В столице вводят достаточно жесткие решения только тогда, когда идет плохо контролируемый или неконтролируемый рост заболеваемости, - добавил столичный мэр.

Напомним, по последним данным суточная заболеваемость COVID-19 в столице выросла почти на 32%.