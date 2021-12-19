Новый штамм коронавируса омикрон уже в Тегеране – СМИ

19 дек в 15:43

Иранские медики зарегистрировали первый случай заражения омикрон-штаммом

Первым пациентом с омикрон-штаммом в Иране стал житель Тегерана, посетивший соседнюю страну, - заявил сегодня заведующий Центром лечения инфекционных заболеваний при министерстве здравоохранения ИРИ Мохаммад Мехди Гуйя.

"Сегодня утром был выявлен первый случай "омикрона" у нашего соотечественника, мужчины, из Тегерана, который только что вернулся из соседней страны", - цитирует слова Гуйя РИА Ноости со ссылкой на иранский телеканал IRIB.

Участники экстренного заседания, проведенного по этому поводу, уже обсудили разработку новых санитарно-эпидемиологических мер, - сообщил глава центра по связям с общественностью Минздрава Исламской республики.