Разыскиваемый экс-вице-премьер Крыма скрывался на Кубани – источник

19 дек в 15:28

Кубанские правоохранители задержали бывшего вице-премьера Крыма Владимира Серова, - сообщил источник в правоохранительных органах.

Беглого чиновника искали с апреля 2019 года – в СМИ прошла информация о том, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту обещания или предложения посредничества во взяточничестве, факт розыска подтвердил и глава полуострова Сергей Аксенов, - передает РИА Новости.

Источник, сообщивший о задержании экс-чиновника, уточнил, что сейчас Серова везут в Ростов-на-Дону.

Напомним, Серов занимал пост вице-премьера Крыма с июля 2017-го по март 2018 года, а ранее руководил администрацией крымского Судака.