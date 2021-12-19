Граждане Турции готовы работать в Туркменистане

19 дек в 15:13

Все большее число граждан Турции для трудоустройства направляются в Туркменистан, и эта тенденция особенно заметна в текущем 2021 году, - сообщили в Главном управлении Службы занятости Турции (İŞKUR).

Число турецких граждан, за этот период посетивших Туркменистан по линии İŞKUR, увеличилось в 20,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. В целом в отчетный период по линии İŞKUR за рубеж выехали 13 171 гражданин Турции, что на 29,9% больше, чем в январе – ноябре 2020 года, - передает Тренд.

В ноябре Служба занятости Турции обеспечила работой 121 193 турецких гражданина. 98,9% соискателей получили работу в частном секторе.

Напомним, в ноябре текущего года число безработных в Турции составило 3,182 млн человек: 49,4% из них – женщины, 50,6% – мужчины.