Африка может первой бесплатно получить вакцину "Спутник V"

19 дек в 14:57

Россия может обеспечить страны Африки вакциной от коронавируса "Спутник V" на безвозмездной основе, - сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Первые поставки могут быть направлены в страны Африки, там сейчас идет очень большая эпидемия "омикрона", - заявил Дмитриев, передает ТАСС.

"Спутник V" вызывает устойчивый нейтрализующий ответ антител к штамму "омикрон" и защищает от тяжелых случаев течения болезни и госпитализации, а с бустерной инъекцией "Спутник Лайт" против нового штамма ее эффективность может составить более 80%, - свидетельствует предварительное лабораторное исследование НИЦЭМ им Н. Ф. Гамалеи.