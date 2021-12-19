СМИ: Иран эвакуировал из Йемена заразившегося коронавирусом посла

19 дек в 14:43

Посол Ирана в Йемене, выполнявший дипломатическую миссию в контролируемом мятежным движением "Ансар Аллах" (хуситы) городе Сана, эвакуирован из страны, сообщил сегодня иракский новостной портал SHAFAQ News.

Саудовская Аравия и Иран "достигли договоренности о срочном вывозе иранского посла из Саны по причине его инфицирования коронавирусом". Представитель хуситов Мухаммед Абел Салам подтвердил, что посол Ирана "был эвакуирован из страны иракским самолетом", - передает ТАСС.

Саудовская сторона заверила, что дипломатический представитель Тегерана в Сане эвакуирован иракским бортом и "в настоящее время, вероятно, находится в Багдаде". Согласие Эр-Рияда на его отъезд было дано при посредничестве Ирака и Омана.