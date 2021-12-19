СМИ: Россия при необходимости заменит систему SWIFT своим аналогом

19 дек в 14:26

Возможное отключение от международной системы SWIFT навредит, но точно не сломит Россию, однако в перспективе это может негативно сказаться на западных странах, - пишет журнал The Economist.

Прежде всего, руководство сообщества откажется идти на такой шаг из принципа политической нейтральности. Что касается Москвы, то она готова к отключению от SWIFT еще с 2014 года, когда США впервые предложили такой способ воздействия.

"Банки и их иностранные партнеры перейдут на другие средства коммуникации, включая телекс, телефон и электронную почту, а транзакции массово мигрируют на Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), российский аналог SWIFT", – пояснил он, передает РИА Новости.

И даже если сначала в работе СПФС будут наблюдаться сбои, инвестиции в нее ускорят работу системы. А вот Западу придется испытать серьезную "отдачу", так как дестабилизация такой крупной экономики отразится, в первую очередь, на Евросоюзе, который получает 35% поставок газа из России и имеет на ее территории активы общей стоимостью в $350 млрд. Кроме того, постепенная деградация отношений между США и партнерами может подтолкнуть их искать альтернативу SWIFT, - делает вывод автор статьи.

Глава ВТБ Андрей Костин назвал отключение России от SWIFT маловероятной и очень серьезной мерой.

"Конечно, выживем, безусловно, но я не думаю, что до этого дойдет. Это была бы очень серьезная мера, недружественная - это мало сказать", - заявил он, передает ТАСС.

SWIFT - международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тыс. крупнейших организаций почти во всех странах мира.

Напомним, в последнее время Москву обвиняют в наращивании военного присутствия на границе с Украиной, и в качестве меры противодействия все чаще звучат призывы отключить Россию от SWIFT.