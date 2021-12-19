Западу не удастся подорвать отношения Москвы и Анкары - МИД Турции

19 дек в 14:00

Существуют "центры силы", которые хотят подорвать отношения России и Турции, но у Москвы и Анкары есть сильная общая воля к их развитию, - заявил в связи с пятой годовщиной убийства посла РФ в Анкаре Андрея Карлова глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Террористическое нападение на посла Карлова выявило наличие многих центров силы, которые хотят подорвать турецко-российское сотрудничество. Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них", - поведал Чавушоглу, передает РИА Новости.

"Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы", - сказал турецкий министр.

Отношения России и Турции кардинально испортились вследствие уничтожения ВВС Турции российского военного самолета в воздушном пространстве Сирии 24 ноября 2015 года. Семь месяцев двусторонние связи были фактически "заморожены". В июне 2016 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в послании президенту РФ Владимиру Путину выразил заинтересованность в нормализации отношений и принес извинения в связи с гибелью российского пилота. 29 июня после телефонного разговора между Путиным и Эрдоганом был запущен процесс поэтапного восстановления двусторонних отношений.

В течение пяти лет, прошедших после убийства Карлова, отношения между РФ и Турцией динамично развивались как на двустороннем, так и на региональном уровне.

"Наши контакты на высоком уровне интенсивно продолжаются, и у нас есть сильная общая воля к развитию отношений. Они поступательно развиваются в торговле, энергетике, туризме, культуре и других сферах. Наши связи в торговле и туризме на фоне последствий пандемии быстро восстанавливаются", - заявил турецкий министр.

Посол РФ в Анкаре Андрей Карлов внес важный вклад в российско-турецкие отношения в их сложный период, его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский, - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Господин Карлов был опытным дипломатом, сыгравшим важную роль в сложный период турецко-российских отношений. За время своего пребывания в должности он проявил себя как уважаемый дипломат, которого любили в дипломатическом сообществе", - сказал Чавушоглу, отметив, что Карлов старался поднять отношения двух стран на более высокий уровень во всех областях и внес вклад в турецко-российскую дружбу благодаря своей успешной работе.

Нападение на Карлова было террористическим актом, а терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка.

"Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора (убитых в 1970-80-е годы боевиками Армянской секретной армии освобождения Армении - ASALA)", - сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИДа отметил, что в этом году торговый оборот двух стран приблизится к 30 миллиардам долларов, Ожидается, что Турцию за год посетят около 5 млн российских туристов, с января по октябрь их было 4,3 млн.

"Энергетика - важная опора нашего сотрудничества. Газопровод "Турецкий поток" начал действовать в прошлом году. Работы на АЭС "Аккую" ведутся по графику. Ее первый блок будет введен в эксплуатацию в 2023 году", - добавил Чавушоглу.

Напомним, Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии в Анкаре фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.