В Петербурге тушили комбинат детского питания, есть пострадавший

19 дек в 13:50

В Санкт-Петербурге сегодня утром горело неэксплуатируемое здание комбината детского питания в Московском районе, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

"В ходе проведения разведки на втором этаже здания провалился в технологический проем глубиной 1,5 м старший респираторщик, он направлен в лечебное учреждение для осмотра", - говорится в сообщении пресс-службы главка МЧС, передает РИА Новости.

В трехэтажном здании на первом этаже в помещении площадью 50 кв м горела обстановка, пожар уже локализован. Его ликвидацией занимались 25 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС.