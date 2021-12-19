МИД Азербайджана и Турции готовы развивать сотрудничество в формате "3+3"

19 дек в 13:43

Министры иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу сегодня на полях внеочередного заседания Совета глав МИД Организации исламского сотрудничества в Исламабаде обсудили вопросы реализации платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Турция, Иран), - сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Стороны обсудили итоги первой встречи формата сотрудничества "3+3" в Москве, инициатором которого выступили лидеры Азербайджана и Турции. Была выражена заинтересованность в продвижении этого механизма сотрудничества", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также министры обсудили текущую ситуацию на Южном Кавказе, реализацию трехсторонних договоренностей по Карабаху, вопросы нормализации отношений между странами региона в постконфликтный период, - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Напомним, первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" на уровне заместителей министров иностранных дел прошло10 в Москве декабря.