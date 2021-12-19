Оползень оставил без воды часть жителей Сочи

19 дек в 13:30

Ливни, обрушившиеся на Сочи, спровоцировали оползневый процесс, который повредил магистральный водовод, перебои с водоснабжением испытывают жители десяти улиц Хостинского района, - сообщает пресс-служба МУП "Водоканал".

"Разрушительная подвижка грунта зафиксирована на участке водовода диаметром 600 мм по улице Горно-Стрелковой дивизии. Вода под давлением вырвалась на высоту более 23 м, вызывая локальное подтопление территории", - говорится в релизе, передает РИА Новости.

Специалисты сочинского "Водоканала" уже приступили к аварийно-восстановительным работам, на время которых жители района могут испытывать перебои с водоснабжением.