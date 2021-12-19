Пожар на Северной верфи Петербурга удалось потушить только минувшей ночью

19 дек в 13:14

Более суток продолжался пожар на Северной верфи в Санкт-Петербурге: его удалось потушить лишь минувшей ночью, - сообщили в городском главке МЧС.

"Пожар на Корабельной улице, 6 в Санкт-Петербурге ликвидирован в 23.00 18 декабря", - говорится в сообщении ведомства, передает РИА Новости.

Ликвидацией пожара занимались 168 огнеборцев и 42 единицы техники МЧС России. Целый день накануне они проливали отдельные очаги горения и разбирали завалы.

При пожаре пострадала надстройка строящегося корвета "Проворный", общая площадь пожара составила 400 кв м. Сейчас формируется комиссия ОСК и Северной верфи для установления причин возгорания и оценки ущерба.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", пожар на верхней палубе строящегося корвета "Проворный" на Северной верфи вспыхнул в пятницу вечером. Ему был присвоен четвертый ранг сложности. В ходе тушения пострадали двое пожарных, в состоянии средней и легкой степени тяжести они были доставлены в больницу.