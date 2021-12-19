Турецкий спутник связи Turksat 5A запустила на орбиту SpaceX

19 дек в 12:57

Компания SpaceX отправила в космос ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту турецкий спутник связи Turksat 5A.

Запуск с космодрома на мысе Канаверал был осуществлен в 22:58 по времени восточного побережья США (06:58 мск). Турецкий спутник связи пятого поколения массой около 4,5 т будет выведен на геостационарную орбиту высотой около 35,7 тыс км и будет эксплуатироваться по меньшей мере 15 лет, - передает ТАСС.

Это уже второй запуск SpaceX за последние сутки. Ожидается, что 21 декабря компания осуществит запуск грузового корабля Dragon с целью пополнения запасов на Международной космической станции.