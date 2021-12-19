Коммунальная авария обрушила сервера ГИБДД - СМИ

19 дек в 12:44

В России произошел глобальный сбой в регистрационной системе ГИБДД, причиной которого стало затопление серверов из-за коммунальной аварии, - сообщает сайт МВД Медиа.

Причиной сбоя стала коммунальная авария в серверных помещениях, в результате которой серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой, специалисты МВД России проводят работу по устранению последствий технического сбоя в работе информационных ресурсов МВД РФ.

"Восстановительные мероприятия продолжаются. Однако уже понятно, что потребуется больше времени, чем анонсировалось ранее. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции. Ориентировочное время завершения работ – вечер 19 декабря", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Завтра, 20 декабря, уже объявлено рабочим днем для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, чтобы граждане смогли обратиться туда за получением государственных услуг.