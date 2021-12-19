Астраханская область получит средства на развитие

19 дек в 12:30

Астраханская область получит бюджетные средства на реализацию программы социально-экономического развития до 2026 года, - сообщает пресс-служба кабмина.

"Около 9,7 млрд рублей бюджетных инвестиций будет вложено в развитие Астраханской области в ближайшие пять лет. Это предусмотрено программой социально-экономического развития региона, которую утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Дотации получат аграрии, занимающиеся выращиванием бахчевых и огородных культур, что создаст хорошие перспективы для перерабатывающей промышленности.

Стимулировать социально-экономическое развитие Астраханской области будут и через комплексную поддержку малого и среднего бизнеса, совершенствование транспортной инфраструктуры, строительство и модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения, - говорится в сообщении пресс-службы правительства.