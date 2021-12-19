За сутки в России заболели коронавирусом почти 28 тыс человек

19 дек в 12:15

За минувшие сутки в России было выявлено 27 967 новых заболевших коронавирусом, - сообщили сегодня в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Больше новых заболевших в Москве: 3 013 случаев, а суточная заболеваемость COVID-19 в столице выросла на 730 случаев или почти на 32%. На втором месте по числу заболевших Санкт-Петербург – здесь 1 955 новых инфицированных, третье место у Московской области - 1 825 новых пациентов, передает "Интерфакс".

Умерли за сутки от последствий коронавируса 1 023 человека, больше всего в Москве - 81, в Санкт-Петербурге - 67, в Подмосковье – 55, а общее число жертв коронавируса в России достигло уже 297 203.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 10 млн 214 790 случаев коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.