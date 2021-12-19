Греция ввела новые коронавирусные ограничения

19 дек в 11:55

С сегодняшнего дня, 19 декабря, прибывающие в Грецию путешественники из всех стран, независимо от вакцинации, должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус - ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки, или экспресс-тест, сделанный за 24 часа до поездки.

Ограничение будет действовать до 10 января 2022 года и распространяется на всех, включая детей в возрасте пяти лет и старше. Решение принято на период рождественских праздников в связи с распространением штамма "омикрон" и "в рамках усилий по борьбе с пандемией нового коронавируса, - говорится в сообщении.

"Мутация "омикрон" заставила нашу страну принять экстренные меры для посетителей из-за рубежа. Такие меры необходимы для того, чтобы максимально замедлить широкое распространение пандемии и выиграть время для увеличения охвата вакцинацией бустерной дозой. Это чрезвычайная мера - она будет действовать на период праздников. Более подробная информация будет объявлена на следующей неделе. Исключение составят путешественники, которые были за границей менее 48 часов. Мера вступит в силу утром в воскресенье, 19 декабря", - поведал официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконному, передает РИА Новости.